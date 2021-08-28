Dersim'de yangınlar devam ediyor: 'Müdahale edilmezse yerleşim yerlerine ilerleyecek'

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sabah saatlerindeki paylaşımının ardından yangın bölgesindeki son durumu gösteren bir video daha paylaştı.

Maçoğlu'nun paylaştığı videoda yangının birden çok noktada sürdüğü görüldü.

Videoda rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği söylenen yangının havadan müdahale edilmediği takdirde Buzlutepe köyünü ve hatta Ovacık'taki yerleşim yerlerini tehdit edebileceği söylendi.

Köy halkı ve bölgede yaşayanların yangın alanına girmesine izin verilmediği de belirtildi.

Akşam saatlerinde yangın bölgesinden elimize ulaşan görüntü. #dersimyanıyorsesver pic.twitter.com/lZBn1a618b — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) August 28, 2021

Barolardan çağrı

Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ilgili 74 baro ortak açıklama yayınladı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, müdahale edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, son dönemlerde artan orman yangınlarına dikkat çekilerek “2021 yılının mayıs ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şırnak, Elazığ, Tunceli ve bir çok ilimizde daha önceki yıllarda olduğu gibi orman yangınları çıkmaktadır. Orman yangınlarında her türlü ağaç, otlak alan ve hayvanların barınma yerleri yok olmakta ve bir bütün halinde canlı yaşamı olumsuz etkilenmektedir” denildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından 2’sinin söndürüldüğü söylendi.