Orman Genel Müdürlüğü: Edremit ve Saimbeyli'deki orman yangınları devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir’in Edremit ilçesinde (Kazdağları'nda) çıkan orman yangını ile Adana Saimbeyli'de çıkan orman yangınının devam ettiğini açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Twitter'dan yaptığı açıklamada yangının saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu. Ancak Orman Genel Müdürlüğü tarafından 22.30'da yapılan açıklamaya göre Kazdağları'ndaki orman yangını sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bugün çıkan 15 orman yangınından 13'ünün kontrol altına alındığını, halen süren yangınlarınsa Balıkesir Edremit ve Adana Saimbeyli'deki yangınlar olduğunu açıkladı.

OGM'nin Twitter hesabından 22.29'da yapılan paylaşımda "Bugün çıkan 15 yangının 13’ünü kahramanlarımızın mücadelesi neticesinde kontrol altına aldık" denildi ve şu tabloya yer verildi:

Edremit Belediye Başkanı Arslan daha önce yaptığı paylaşımda "Saat 19.19 Yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor" demişti. Arslan "Çok büyük bir mücadele veriliyor. Şiddetli rüzgara rağmen canla başla çalışan tüm personele ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yangının tekrar başlamaması adına gece boyu birçok noktada nöbetimiz devam edecek" ifadesini kullanmıştı.

Bir gönüllü ayı saldırısında yaralandı, bir işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Kazdağları'ndaki yangını söndürme çalışmaları sırasında bir işçinin dumandan etkilendiği için, bir gönüllününse yangından kaçan bir ayının saldırısıyla yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ANKA'dan Aysun Firik'in haberine göre, Kazdağları’ndaki orman yangınının söndürme çalışmalarında 28 yaşındaki orman gönüllüsü Özkan Kaya, alevlerden kaçan bir ayının saldırısına uğradı. Göğüs bölgesi ve bacağından yaralanan Kaya, Edremit Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaya’nın bilincinin açık olduğu ve önlem olarak bu gece hastanede kalacağı öğrenildi.

Bir orman işçisi de dumandan etkilenerek fenalaştı ve Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Balıkesir Valiliği akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yangına 17 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini bildirdi:

“Edremit İlçemizde bulunan Kazdağları Milli Parkı içerisinde sarp arazi şartlarına sahip bir vadide bugün sabah saatlerinde başlayan ve ilk andan itibaren etkili bir müdahale gerçekleştirilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Saat 18.30 itibariyle 17 helikopter ve 4 uçakla havadan; 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 210 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

Başlangıç anından itibaren bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının ilerlemesi önlenmiş olup kontrol altına alınması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Yangına müdahale esnasında orman gönüllüsü bir vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır."