Kaz Dağları'nda orman yangını

Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

GÜNCELLEME: 16.40

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Kaz Dağları’nda çıkan orman yangınına karadan arazözlerle müdahale de başladı. Şu an itibariyle 12 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı ve 30’un üzerinde arazöz-itfaiye aracıyla müdahale ediliyor" dedi.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.