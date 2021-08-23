Kaz Dağları'nda orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Haber Merkezi

Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

GÜNCELLEME: 16.40

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Kaz Dağları’nda çıkan orman yangınına karadan arazözlerle müdahale de başladı. Şu an itibariyle 12 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı ve 30’un üzerinde arazöz-itfaiye aracıyla müdahale ediliyor" dedi.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

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