Orhan Aydın ödülünü 'Akbelen Ormanı için direnen kadınlara' adadı

2008 yılında İzmir Urla’da kurulan Toprak Sahne Tiyatrosu , 2011 yılından bu yana köylerde sokaklarda tiyatro oyunları oynatmayı hedefleyen festivali gerçekleştiriyor.

Tüm ülkede tiyatro alanında çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip eden festival komitesi bu sene Onur Ödülleri, Özel Ödüller ve Emek Ödülleri olarak 3 başlıkta ödüller veriyor. Ödüller festivalin ilk günü sahiplerini bulmaya devam ediyor.

10. Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü alan sanatçı Orhan Aydın da ödülünü Akbelen'de direnen kadınlar için aldı.

Yasaklanan festivalleri hatırlatan Orhan Aydın şunları söyledi:

“Ülkenin dört bir yanında kara bir akıl festival üstüne festival yasaklıyor. Bir zamanlar sarıldıkları sanatçıların sahneye çıkmalarını yasaklıyorlar. Bir yobaz akıl kampanya başlatıyor sergi salonları basılıyor. Ödül için teşekkür ederim ama sizi bir şeyden haberdar etmek istiyorum. Milas’ta Akbelen’de köylüler ormanda ağaçlarına sarılıp ‘Bu ağaçları kesemezsiniz’ diyerek ortaya çıktılar. 3 gündür devletin jandarması, polisi köylülere gaz püskürtüp, kelepçeleyip gözaltına alıyorlar. Şirket, AKP’nin desteklediği şirketlerden biri Limak, bir talancı. Bugün ağaç kesen yarın kardeş keser. Bu yüzden ben ödülümü Akbelen’de direnen kadınlara anıyorum. Hepinize de saygılar sunuyorum.”