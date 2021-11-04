Organ bağışı sloganı: 'Bir ölür, bin diriliriz'

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın organ bağışı için tercih ettiği slogan "Bir ölür, bin diriliriz” oldu.

3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir AVM’de açılan standı ziyaret edip bilgi almasının ardından kendisinin de daha önce bağış başvurusunu yaptığını hatırlatan Sarı, “Biz Türklere özgü bir kavram olan ‘Bir ölür bin diriliriz’ ifadesinin manasını organ bağışıyla yaşıyoruz. Bu ifade organ bağışının öneminin vücut bulmuş halidir” diye konuştu. (İHA)