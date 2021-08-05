Ören'de beldeye girişler yasaklandı

Milas Ören'deki Kemerköy Termik Santrali'ne de yangın sıçradı. İçerisindeki kömürler nedeniyle alevlerin sarmasından korkulan santrali söndürme çalışmaları devam ederken, santral içerisindeki kömürlerin yanması sonucu ortaya çıkacak olası karbon monoksit gazından zehirlenmelere karşı da uyarı yapıldı.

Beldeye girişler yasaklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahliye edilen Ören'e girişler de yasaklandı. Ekipler, santrale sıçrayan yangını daha da büyümeden kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

8 mahalle tahliye ediliyor

Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçramasının ardından, Muğla Valiliği ve Milas Belediyesi bölgenin boşaltılması için karar aldı. Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Eski müsteşardan uyarı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından "Termik santral yetkilileri, tesiste ne kadar kömür ve diğer yanıcı madde olduğunu acilen kamuoyu ile paylaşmalı. Özellikle risk grupları, solunum hastalığı olanlar, hamileler, bebekler, çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler derhal bölgeden uzaklaştırılmalı. Bölgedeki vatandaşlara aktif karbonlu maske dağıtılmalı. Yangın söndürmede çalışanlar aktif karbonlu maske kullanmalı. Bölgede en büyük ihtiyaç aktif karbonlu maskedir" dedi.

Sabah saatlerinde "Termik santral yanarsa, tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır. Termik santralden rüzgarın etkisi ile sürüklenecek gazlar zehirli" paylaşımı yapan eski Müsteşar, santralde 40 bin ton kömür stoğu iddialarını hatırlattı.