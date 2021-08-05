Fahrettin Altun'dan 'Termik Santral' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemerköy Santrali'ne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen acil müdahale ekiplerince santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kamuoyu açıklamamız.

Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır.