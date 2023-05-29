Ordu'daki seçim kutlamasında İYİP üyesini öldüren zanlı tutuklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ordu’nun Gülyalı ilçesindeki seçim kutlamaları sırasında, AKP konvoyunda bulunan bir şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürülen İYİP üyesi Erhan Kurt'un katil zanlısı tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Kurt'u kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki E.K., Ordu Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki R.Z. adli kontrol şartıyla, 46 yaşındaki S.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

E.K. ifadesinde yol kenarında bekleyen Erhan Kurt'un kendilerine "el kol hareketi" yaptığı sırada aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, "Ağız münakaşası yaşadık. Küfür edince bıçakladım. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım" dedi.