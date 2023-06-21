Ordu'da sağanak yağış: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı

Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.

Haber Merkezi

Ordu'da gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonucu cadde ve sokaklarda bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi Alantepe mevkisindeki yol suyla doldu, tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde bir sitenin zemin katındaki daireleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evlerdeki suyun tahliyesini gerçekleştirdi.

Su baskınları nedeniyle maddi hasarlar oluşurken, bazı mahallelerin ara bağlantı yollarında da su birikintileri nedeniyle ulaşım kapandı. (AA)

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