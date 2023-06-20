Derik'te 21 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya dair davada bir TIR şoförü tahliye edildi

Mardin'in Derik ilçesinde, geçen yıl 33 dakika arayla 2 TIR'ın neden olduğu ve 21 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, ikinci kazaya neden olan tutuklu şoförlerden Umut Gündüz, tahliye edildi. Diğer TIR şoförü Yunus Şataflı’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA'nın haberine göre; kaza, 20 Ağustos 2022’de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Çok sayıda kişiyi çarpan TIR, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada ise 17 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, tutuklandı.

'Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı'

Kazayla ilgili davanın ikinci duruşması görüldü. Hazırlanan iddianamede, TIR şoförleri ile tutuksuz yargılanan şirket yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. hakkında 'bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı.



Duruşmada söz alan TIR şoförü Yunus Şataflı, çok özgün olduğunu ifade ederek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum" dedi.



Diğer TIR şoförü Umut Gündüz de "Bu şekilde karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Olay günü ne kadar yavaş gittiğim zaten görülüyor. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'Hala HTS kayıtlarını tartışıyoruz'

Müşteki avukatı Alican Çekmez ise şirket yetkililerinin de yargılanması gerektiğini dile getirdi. Çekmez, "Bugün halen HTS kayıtlarını tartışıyoruz. Bu kayıtların bir an önce çıkartılıp dosyaya eklenmesini talep ediyoruz. Şoförlerin dışında ihmali bulunan şirket yetkilileri, trafik polisleri ve diğer sorumlular hakkında da suç duyurunda bulunuyoruz. Tutuklu şoförlerin tutukluluk hallerinin devamına ve ihmali bulunanların burada huzurunda ifade vermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Mahkeme, verdiği aranın ardından tutuklu sanık Umut Gündüz’ün tahliyesine, sanık Yunus Şataflı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Eylül’e erteledi.