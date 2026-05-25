Ordu'da mücadele edenler kazandı, mahkeme maden şirketine 'dur' dedi

Ordu'da uzunca bir süredir yaylalar maden tehdidi altındaydı. Ordulu emekçilerin verdiği mücadele ise yıllara dayanan bir sabır ve süreklilik temsili oldu.

Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Beypınarı ve Terzili mahallelerini kapsayan mera alanlarında başlatılmak istenen maden arama faaliyetleri, yöre halkının büyük tepkisini çekmişti. Perşembe Yaylası'nın mendereslerine ve bölgenin su kaynaklarına çok yakın bir mesafede planlanan bu sondaj ve yol çalışmaları, geri dönüşü olmayan bir doğa tahribatı riski taşıyordu.

Bölge halkı ve Ordu Çevre Derneği, mera tahribatına ve su kirliliğine karşı örgütlenerek fiili bir direniş başlattı. Korgan, Aybastı ve Kabataş ilçelerinden gelen yurttaşlar sondaj alanlarında toplanarak iş makinelerinin çalışmasını engelledi ve yaylalarında maden istemediklerini dile getirdi.

Perşembe Yaylası'ndan bir fotoğraf.

Hukuki süreç ve direniş bir arada yürüdü

Yurttaşların çadırlar kurup nöbet tuttuğu, şirket araçlarına geçit vermediği bu halk hareketliliği devam ederken yargı süreci de işletildi. Yöre sakinleri ve doğa savunucularının, Ordu Valiliğinin maden arama iznine karşı açtığı davada önemli bir eşik aşıldı.

Ordu İdare Mahkemesi, 22 Mayıs 2026 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme, eksik belgelerin toplanıp bilirkişi raporunun hazırlanmasına kadar geçecek sürede sondaj faaliyetlerinin devam etmesinin telafisi güç zararlar doğurabileceğine dikkat çekerek çalışmalara dur dedi.

Maden şirketinin doğayı talen etmesine karşı köylüler zaman zaman nöbetler tuttu zaman zaman da mitinler yaptı.

'Hukuken kazandık ama sırada iş makinelerini yayladan çıkarmak var'

Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, süreci ve mahkemenin verdiği kararı soL'a değerlendirdi.

İki yıl önce başlayan faaliyetlerin yasadışı olduğunu belirten Gönül, Taşzemin Madencilik tarafından başlayan maden arama sondaj çalışmasının mera kurulu kararı olmamasına rağmen yasadışı olarak başladığını vurguladı. Mera kurulundan sonra Perşembe Yaylası'nda sondaj yapılamayacağına dair karar çıktığını ve sondaj yapılmasının durdurulduğunu belirtti.

Sonrasında yaşanan gelişmeleri ve verdikleri mücadeleyi anlatan Gönül, üç ay sonra mera kurulundan sondaj yapılmasına onay çıktığını ancak ziraat odası ve hukukçular tarafından karara şerh konduğunu, bazı imzaların eksik olduğunu ifade etti. ORÇEV olarak mera kurulunun ikinci kararına iptal davası açtıklarını anımsatarak, "Bu zaman zarfında sondaja devam edildi. Üç defa yöredeki insanlarla toplanarak sondajın durdurulması için eylem yaptık. Bu arada Aybastı ilçesinde miting kararı almıştık. Üçüncü eylemde sondajın yapılmasını engelledik ve alandan çıkarttık. Beş bin kişilik miting yaptık" dedi.

Firmanın sondaj faaliyeti yapmak için açtığı yollardan biri.

Hukuki sürecin Danıştay aşamasına ve sahadaki fiili duruma da değinen Gönül, "Ordu İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Maden firması karara itiraz etti. On sekiz ay sonra Danıştay kamu yararı var mı yok mu diye tespit edilmesi ve alanda keşif kararı verdi. Dava usulden bozulmuş oldu. Sekiz Mayıs'ta keşif yapılmasına karar verildi. Maden firması ise valilik kararı ile jandarma tarafından korunarak yaylaya sondaj yapmak için girdi ve yaylada ilan edilmemiş bir OHAL uygulaması başladı. Şirketin sondaj ruhsatı yok, sorduğumuzda göstermediler. Ama jandarma korumasında sondaj yapıldı. Keşiften iki gün önce sondaj durduruldu. Keşiften sonra tekrar başlandı. ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) olarak keşiften önce Ordu İdare Mahkemesine üç defa yürütmeyi durdurma için dilekçe verdik" sözleriyle sahadaki gerilimi aktardı.

Verilen son kararın önemine ve bundan sonra yapacaklarına vurgu yapan Gönül, şunları kaydetti:

"22 Mayıs'ta Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Henüz bilirkişi raporu mahkemeye sunulmadı. Bu karar hukuken konunun acil olması ve geri dönülmez zarar vereceğinden dolayı doğru bir karar. Bu karar şimdilik kazanımdır. Hukuki süreç devam ediyor. Keşif raporundan sonra tekrar karar verilecek. Mahkeme kendi kararında durursa şirket itiraz edecek. Danıştay karar verene kadar bizler mücadeleye devam edeceğiz. Daha işin başındayız. Şirket mahkeme kararının bozulacağını düşündüğü için yaylada sondaj makinelerini çıkarmadı. Bizler de makineleri Perşembe Yaylası'ndan çıkarmak için eylem yapacak, hukuki haklarımızı kullanacağız. Esasen Korgan Kaymakamının şirketin makinelerini yayladan çıkartması gerekmekte."