Ordu'da kadın cinayeti!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi’nde meydana geldi.

Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz’ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.