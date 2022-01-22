Sedef Kabaş gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş’ın TELE1'deki programda kullandığı "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadeleri nedeniyle gece saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı haberini paylaşan Merdan Yanardağ, "Sedef Kabaş şu anda gözaltına alınıyor. Kendisine nedeni tam açıklanmamış, ama sanırım Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle Emniyet'e götürülüyor. Olacak şey değil! Çağrılsa sabah ifadeye gidebilecek bir gazeteci üzerinden bütün toplum sindirilmek mi isteniyor?" dedi.