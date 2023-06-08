Ordu'da denizde bir erkek cesedi daha bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde bir erkek cesedi daha bulundu.
Şarkiye Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde kıyıya yakın bölümde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazenin, Göktan Sedat G.'ye (20) ait olduğu tespit edildi.
Yakınları, ölüm haberini aldıkları gencin yanında Muhammet H.'nin de (19) bulunduğunu polise bildirdi.
Aynı noktadan suya giren dalgıçlar, iskelenin uç kısmında yaklaşık 3 metre derinlikte Muhammet H.'nin cansız bedenine ulaştı.
Muhammet H.'nin cenazesi de Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Acı haberi alarak olay yerine gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döktü. (AA)