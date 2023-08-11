Ordu'da iş cinayeti: İnşaatın 13. katından düşen 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde çalıştığı inşaatın 13. katından düşen 60 yaşındaki Hasan Arslan isimli işçi yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde ilçenin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 13 katlı inşaatın en üst katında çalışan Arslan, dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Arslan'ı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.