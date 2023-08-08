Malatya'da iş cinayeti: Ağır hasarlı binada söküm yaparken 4. kattan düşen işçi öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, söküm yaptığı ağır hasarlı binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi Sivas Caddesi'nde depremde ağır hasar gören 6 katlı bir apartmanda çeşitli malzemeler söken işçi Ahmet Abinikli (39), çalıştığı sırada 4. kattan merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abinikli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)