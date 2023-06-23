Ordu ve Giresun'da sel ve heyelanlar: Bir ev yıkıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesi ve Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Duroğlu beldesinde bir evin yıkıldığını açıklayan belediye başkanı evde kimsenin olup olmadığının henüz bilinmediğini belirttti.

Duroğlu beldesinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı: Bir evin yıkıldığını duyduk

AA'nın haberine göre Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.

Meteorolojik uyarı nedeniyle geceden bu yana hazırlıklı olarak yağışı beklediklerini aktaran Çetin, "Can kaybı şu an itibarıyla yok ama sadece bir yerden haber alamadık. Bir tane evin yıkıldığını duyduk Çağlayan Mahallemizde" dedi.

Çetin, evde kimsenin olup olmadığına dair henüz bilgi bulunmadığını dile getirerek, "Onun araştırmasını yapıyoruz. Allah kimseye göstermesin. Önceden yaşadığımız dere taşmasından daha çok zararımız var şu anda. Bu dere taşması değil ama aşırı şiddetli yağışlardan dolayı arazilerden küçük derelerden gelenler yollarımızı, her tarafı yıktı" diye konuştu.

Bir kişi hastanede

İlgili kurumlara ait ekiplerin yağışın hemen ardından çalışmalara başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aşırı yağış olacağını bekliyorduk hazırlıklıydık. Geceden bu yana kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Mollamahmutoğlu Mahallesi'nde 5 kişilik aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Çocuklarını kurtarırken ayakları sıkışmış galiba ve şu an hastanede ama hayati bir tehlike olmadığını öğrendik."

Çetin, yağış nedeniyle mandırada mahsur kalan hayvanların da kurtarılmaya çalışıldığını aktardı.

Beldede çoğu yolun kapalı olduğunu dile getirerek, ekiplerin iş makineleri ile çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

Fatsa'da dere taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle ilçeden geçen Ilıca Deresi’nde taşkın meydana geldi. Dereden taşan sular yolları ve sokakları adeta göle çevirdi. Yavaş Mahallesi’nde sel suları nedeniyle sürüklenen otomobilde 2 kişi mahsur kaldı. Aynı mahallede meydana gelen heyelanda da ise 4 kişilik aile evlerinden dışarı çıkamadı.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi kurtarılarak, güvenli bölgelere götürüldü. Taşkın ve heyelanlarda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İlçedeki 14 noktada heyelan: Yollar kapandı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, iki mahallede 14 ayrı noktada heyelan meydana geldiğini söyledi. Kibar, "Dün gece yarısından itibaren başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış dolayısıyla Yavaş, Aşağıyavaş Mahallelerimiz başta olmak üzere, Bolaman, Ilıca havzalarında yağış başladığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, OSKİ, AFAD koordinasyonunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 14 ayrı noktada heyelan dolayısıyla yollar kapandı. Ekiplerimizin aralıksız çalışmaları ile 10 noktada yollarımızı açtık. Mahsur kalan 2 vatandaşımızı sağ salim kurtardık. Gece boyunca devam edecek olan yağışlar sebebi ile olası sel, taşkın riski devam etmektedir. Tüm tedbirlerimizi aldık. Yağışlardan dolayı oluşabilecek olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz 24 saat sahada olacaklar. Her şey Rabbimizden. Rabbim bizleri tüm afetlerden muhafaza eylesin” dedi.

Öte yandan heyelan nedeniyle akşam saatlerinde kapanan Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yeniden sağlanmaya başlandı.