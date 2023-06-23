Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun’un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Iğdır, Kars, Ağrı çevreleri ve Gümüşhane'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.