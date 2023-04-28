Ordu Valiliği'nin araçları Erdoğan'ın seçim ziyareti için seferber oldu

Gazeteci İsmail Saymaz, Ordu Valiliği'nin kamuya ait araçlarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya seçim ziyaretinde kullanılacağını açıkladı.
Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, 4 Mayıs günü Ordu’da miting yapacak. Ordu Valiliği, bu sabah kamuya ait araçları Erdoğan’ın seçim ziyaretinde kullanmak üzere seferber oldu" ifadesini kullandı.
Erdoğan, 4 Mayıs günü Ordu’da miting yapacak.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 28, 2023
Ordu Valiliği, bu sabah kamuya ait araçları Erdoğan’ın seçim ziyaretinde kullanmak üzere seferber oldu. pic.twitter.com/sDIS0rXPBt