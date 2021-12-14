Ordu Valiliği açıkladı: Doktoru başından vuran kişi tutuklandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan olayda özel bir hastanede görevli olan kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan’ın başına Altınordu ilçesindeki evinin balkonunda bulunduğu esnada saçma isabet etmişti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen ve kafa travması teşhisi konulan Serarslan’ın durumumun ağır olduğu öğrenilmişti.

Ordu Valiliği bugün yaptığı açıklamada Dr. Aksın Serarslan'ı başından vuran şahsın tutuklandığını duyurdu.

Açıklamada olay yerine 130 metre mesafede ve bir bahçe içerisinde boş tüfek kartuşu bulunduğunu ve yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen L.A. isimli şahsın elindeki suç unsurlarına el konulduğu ve kişinin tutuklandığını bildirdi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2 Aralık 2021 günü saat 14.20 sıralarında, Altınordu ilçemizin Kumbaşı Mahallesi 4. Sokak üzerinde meydana gelen “Taksirle Yaralama” olayı ile ilgili olarak; Aksın SERARSLAN isimli şahıs ikametinin balkonunda bulunduğu sırada baş kısmından silahla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ‘hayati tehlike vardır’ kaydıyla tedavi altına alınmıştır.

Olay yerinde ve çevresinde bahse konu silahın ateşlenebileceği yön ve yer tespiti ile alakalı teknik cihazla çalışmalar yapılmış, olay yerine kuş uçuşu yaklaşık 130 metre mesafede bahçe içerisinde 8 adet üzerinde Slug ibareli yeşil renkli boş tüfek kartuşu bulunmuştur.



Olayla ilgili yapılan çevre araştırmaları ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen L. A. isimli şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada 1 adet Walter marka tüfek ve olay yerindeki boş kartuşlarla aynı kalibre, marka ve renkte çok sayıda fişek ele geçirilerek suç unsurlarına el konulmuştur. Şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan ilk görüşmede olay yerinde atış talimi yaptığını beyan etmiş olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.