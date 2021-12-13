Balkonda başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı

Ordu’da Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan’ın dün Altınordu ilçesindeki evinin balkonunda bulunduğu esnada başına saçma isabet etti.

Kafa travması teşhisi konulan Serarslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. Opr. Dr. Serarslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay esansında evinde olan ve sesleri duyduğunu söyleyen Hanife Baş isimli komşu, olaydan bir süre önce yine aynı yerden silah sesleri duyduklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)