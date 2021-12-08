Ordu Çevre Derneği: Melet Irmağı’nda suç işleniyor

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu Altınordu ilçesinde Melet Irmağı’ndan kaçak kum ve çakıl alındığı iddiasıyla kurumlardan bilgi talep etti.

Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi’nde Melet Irmağı’ndan kum ve çakıl alımına yönelik mahalle muhtarı tepki göstermiş, jandarma tutanak tutarak kum ve çakıl alımı durdurulmuştu.

Dereden kum ve çakıl alımının yasak olmasına karşın kepçe ve kamyonların göz göre göre malzeme çıkarmaları üzerine Ordu Çevre Derneği, DSİ Ordu İl Müdürlüğüne, Samsun Bölge Müdürlüğüne ve Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bilgi edinmek ve suç duyuru kapsamında dilekçe verdi.

Konuya ilişkin Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül yaptığı açıklamada, “Derelerden kum ve çakıl almak yasak. Ancak Melet Irmağı’ndan kum ve çakıl alındığını basına yansıdığı biçiminde öğrendik. Çakıl ve kumu kimler alıyor, usulsüz izini veren kimler? Bunları öğrenmek ve yasal hakkımızı kullanmak için DSİ Ordu İl Müdürlüğüne, DSİ Samsun Bölge Müdürlüğüne, Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne dilekçelerimizi verdik” dedi.

‘Derelerimizi korumak zorunda olanların sessizliğinin nedenini sorgulayacağız’

Dereden kum ve çakıl alınması nedeniyle suç işlendiğini vurgulayan Gönül, ortada bir suçun olduğunu ve bu suçta hangi kurum ya da kişilerin rolü olduğunu ortaya çıkarmak için dilekçe verdiklerini belirtti.

Dilekçelerinde dereden alınan kum ve çakılların kırma eleme tesislerine götürüldüğü ve ihale edilen kamu yatırımlarında kullanıldığı iddiasının da yer aldığını vurgulayan Gönül, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kaçak çalışma nedeniyle jandarmanın da tutanak tuttuğunu bildirdik. Bu kaçak çalışma hakkında bir soruşturma açılıp açılmadığını, olay yerinde araştırma inceleme yapılıp yapılmadığını, cezai işlem yapılıp yapılmadığını bilgi edinme hakkımız olarak derneğimize bildirilmesini istedik. Verilecek yanıtlara göre hukuksal süreci başlatacağız. Usulsüz kum ve çakıl alanlar, aldıranlar hakkında yasal haklarımızı kullanacağız. Derelerimizi korumak zorunda olanların sessizliğinin nedenini sorgulayacağız”.