Ordu Çevre Derneği, Altınordu imar planına itiraz etti

Daha önce yapılan imar değişikliğini yargıya taşınarak Altınordu imar planı iptal edilmişti. Ordu Büyükşehir Belediyesi yeniden planlama yaptı. Askıda görüşlere açılan projeye itirazlar başlamıştı. Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada imar planında karşı çıkılan noktaları maddeler halinde dilekçelerinde belediyeye ilettikleri vurgulandı.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin imar planda kamu yararının dikkate almadığını belirtilerek verilen dilekçe hakkında şu açıklamayı yaptı.

"Ordu ili Altınordu ilçesine ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli askıya çıkarılan nazım imar planına ilişkin itirazlarımızı aşağıda başlıklar halinde sunuyoruz.

Karacaömer, Yemişli, Akçatepe Mahallelerinde 1/25000 ölçekli planda kentsel gelişme alanı olarak planlanmasına rağmen, 1/5000 ölçekli planda plan dışı bırakılmış olması; Sahil bandında, kıyı kanunu hükümlerine aykırı plan kararları oluşturulmuş olması; Oluşturulan bu kararlara ilişkin olarak, oluşacak insan ve trafik yoğunluğunu karşılayacak, altyapı, ulaşım ve otopark gibi birçok alanda sıkıntılar oluşacağı göz önünde bulundurulduğunda, kıyı kanunu ve yönetmeliklerine uyulmamış olması; İl gelişiminin olmazsa olmazı turizm sektörü ve yapılanması için hiçbir önerinin bulunmuyor olması; Kadastro uygulaması yapılmış bölgeler ve bilgileri göz önünde tutulmayarak hazırlanan plan ciddi bireysel kargaşayı beraberinde getireceği; İmar ada ve parsellerinin birleştirilmesiyle asıl uygulanması gereken parsel bazlı ferdileşme yerine, hissedarlık esasının belirlenmesinin ciddi bir kargaşa ve bireysel hak kaybını beraberinde getireceğinin düşünülmemesi; Altyapıları tamamlanmış yolların iptali ve yeni yollar planlanması, belediyeye çok ciddi maliyet yüklemesinin ve inşaat yapılacak ve yaptıracaklara yeni yük ve zaman kaybı yaratacağının düşünülmemesi; Başta Durugöl Mahallesi’nde olmak üzere ÖPA nitelikli konut, sosyal tesis, ticaret ve turizm tesisleri oluşturmanın, mülga imar planının iptaline gerekçe oluşturan hususlarla kamuoyu itirazlarının yine göz ardı edilmiş olması; Enerji nakil hatları, su yolları ve BOTAŞ hattı gibi bazı alanların dikkate alınmaksızın plan kararları ve yapılaştırma oluşturulması; Parsel bazlı özel çalışma yapıldığı bazı parsellerde de plansızlık ön görülmüş olması; Gülyalı ilçemiz sınırları içinde kalan Turnasuyu Mahallesiyle ilgili 1/25000 ölçekli planda Altınordu nazım imar planı içine alınmasının yasal dayanağının olmamasının ötesinde, yasadışılık oluşturuyor olması; Altınordu ilçemizin en önemli sorunu olan otoparklar ve yeşil alanlar oluşturulması yolundaki 1/5000 ölçekli planda, teknik ve miktar olarak yer verilmiş olsa da nüfus ve yerleşimin göz önünde bulundurularak gerekli yer ve mekanların tespit edilmemiş olması; Rıhtım ve Melet Irmağı arası kıyı düzenlemesinin yargılama konusu olmuş olması ve bu yargıla sırasında yapılan üç ayrı keşif yapılmış ve üç bilirkişi raporu verilmiş ve uygulamanın bu raporlarla belirlenmiş olmasına rağmen( Henüz yargı aşaması sonuçlanmadı) bu raporların değerlendirmeye alınmaksızın, tam tersi bişr anlayışla deniz dolgu alanlarının çoğalıyor olması; Denizle kent bütünleşmesini yaratacak, kıyıların kanunun karşılıksız kullanımına açık olmasını sağlayacak kıyı düzenlemeleri yapmak yerine, şehircilik ilkelerine aykırı, kamu kullanımını kısıtlayıcı düzenlemeler yapılıyor olmasının ve itirazımızın bu anlamda değerlendirilmesini diliyoruz.

Unutulmamalı ki, imar planları kentin ANAYASASIDIR. Anayasayı değiştirmek bu denli kolay, basit ve kentlinin düşüncesi alınmadan, bilgisinden yararlanılmadan ben yaptım oldu mantığıyla olmaz.

Hep birlikte yaşam alanlarımızı korumak, kollamak, gelecek nesillere daha güzelini aktarmak görevimiz olmalı.

Bu anlayışla yukarıda sıralamaya çalıştığımız nedenlerle Meclis gündemine alınarak enine boyuna her kurum ve ilgili kişilerin görüşü alınarak tartışılmasını ve değerlendirilmesini kamuoyu adına talep ediyoruz.”