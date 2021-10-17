ORC'den Erdoğan'ın 'anketlere güvenmiyorum' sözlerine yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu öncesi yaptığı basın toplantısında, son dönemdeki seçim anketlerinden gelen sonuçlara ilişkin konuştu.

Kamuoyu araştırma şirketlerine güveninin kalmadığını söyleyen Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerine işaret ederek "Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni, yakın tahminde bulunan bile çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu açıkça gördük. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre sonuç çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerine AKP'ye yakın araştırma şirketi ORC'den yanıt geldi.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2018 seçimlerinde, istatistik bilimini şaşırtacak derecede doğru sonuçlar bulduğumuz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı A Haber canlı yayınında açıklanmıştı. Ardından onlarca yayın organında başarımız konuşuldu. Boşuna demiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor diye" ifadesini kullandı.