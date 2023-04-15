ORC Araştırma'dan Pösteki: İkinci tura kıl payı kalacaktır

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu.

Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline dair konuşan Pösteki, "Kesin bir durum yok, Kemal Kılıçdaroğlu şu anda yüzde 50'nin hemen altında ve seçime bir ay kaldı. Seçim kampanyasıyla belirlenecek bir sonuç olacak, ilk turda da bitebilir ikinci tura da kalırsa kıl payı kalacaktır, sebebi de diğer adaylardan kaynaklı olacaktır" dedi.

MHP'nin oy oranına ilişkin de açıklamada bulunan Pösteki, "Şu anda MHP tek başına seçime girse seçim barajını aşamıyor, oy oranı bizim verilerimizde yüzde 6,2 ve birçok meslektaşımızda da bu minvalde olduğunu görüyoruz, yüzde 7 barajını aşamıyor. İttifakın içinde olduğu için baraj aşma gibi bir kaygısı söz konusu değil, illerdeki alacağı oylara göre kaç vekil çıkaracağı belli olacaktır. Size bir örnek vereyim; Bursa ilinde yeni tamamladığımız bir ankette hâlihazırda Bursa'dan iki milletvekili olan MHP, şu an çıkaramıyor" ifadesini kullandı.