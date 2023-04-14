MetroPOLL yöneticisi: Erdoğan üst sınıra ulaştı

MetroPOLL yöneticisi Özer Sencar, yaklaşan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteciler Yavuz Baydar‘la Dicle Baştürk’e yarıştaki son durumu değerlendiren Sencar, uzun bir süredir anketlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde olan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu üstünlüğünü martta kaybettiğini söyledi.

‘Kılıçdaroğlu 45’e kadar gidebilir’

Sencar, yüzde 42 seviyesinin Erdoğan’ın üst sınırı gibi gözüktüğünü belirterek Kılıçdaroğlu'nun önünde böyle bir ‘barikat’ olmadığını söyledi. Sencar, ”Kılıçdaroğlu yüzde 45’e kadar gidebilir. Bu birinci tur için yeterli değil. İkinci tura her halükarda kalır. Ama önümüzdeki süreçte İnce adaylıktan çekilir ya da oyu düşerse şartlar değişir” dedi.

‘İnce aniden düşer’

Sencar, İnce’nin ‘Kılıçdaroğlu’ndan iki puan, AKP’den de bir puan’ almış olabileceğini belirterek, ”İnce bir anda yükseldi. Bu yükselmeler, kısa sürede tekrar düşüşü getirir. Bu kadar ani yükselişlerin ani düşüşleri de olur” ifadelerini kullandı.