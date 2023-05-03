ORC Anketi: AKP eridi, CHP ve İYİP yükselişte

ORC Araştırma Şirketi, 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde 41 ilde 3 bin 950 seçmenle bir anket gerçekleştirdi. Anket şirketi katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Ankete göre AKP oylarında yaklaşık 10 puan düşüş yaşanırken CHP ve İYİP'in oylarında ise dikkat çeken bir yükseliş görülüyor.

Anketin sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 33,2

CHP: Yüzde 28

İYİP: Yüzde 15,5

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 5,7

TİP: Yüzde 2,0

Memleket Partisi: Yüzde 1,9

BBP: Yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 1,2

AKP'nin oyları eridi

AKP 2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy aldı. Ankete göre AKP 9,4 puan oy kaybetti. Bir önceki seçimde yüzde 22,6 oy alan CHP ise ankete göre 5,4 puan oylarını artırdı. Son seçimde yüzde 10 oy alan İYİP, ankette oylarını 5,5 puan artırdı. HDP bir önceki seçimde yüzde 11,7 oy aldı. HDP bir önceki seçime göre 2,1 puan oy kaybediyor.

Kılıçdaroğlu farkı açtı

Katılımcılara, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusu da yöneltildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3,4 puan fark attı.

Sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,6

Muharrem İnce: Yüzde 4,3

Sinan Oğan: Yüzde 3,1