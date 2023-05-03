İzmir'de kamu kurumuna ait binaya Erdoğan posteri asıldı

İzmir’in Konak ilçesi Yenişehir semtinde bulunan Ege Vergi Dairesi hizmet binasına üzerinde AKP'nin de ambleminin bulunduğu pankart asıldı.

Pankartta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yer alırken AKP'nin seçim sloganı olan "Doğru Zaman Doğru Adam" yazılı olduğu görüldü.

'Pankart bir an önce kaldırılmalı'

Kamu binasına asılan pankarta tepki gösteren Büro İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

"Hiçbir siyasi parti kamu kurumlarına ait binalara pankart asamaz, bu hususta kanun açıktır. Buna rağmen hiçbir tereddüt göstermeden pankartın asılmasına müsaade edenler suç işlediklerinin farkında değillerse biz de buradayız, diyoruz. Yasal mevzuata istinaden pankart bir an önce kaldırılmalıdır, aksi halde sendikamız buna izin veren yetkili ve sorumlular hakkında görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunacaktır.''