Onur Havayolları işçileri hakları için eylemde

Onur Havayolları 2019 yılında Türkiye'nin 110. büyük firması olarak 3 milyar 127 milyon lira ciro açıklamasında bulunmuş ancak buna rağmen 2020 yılında 1600'den fazla işçiye "pandemi" bahanesiyle maaş ödemesi yapmamıştı.

21 aydır çalışanlarına maaş ödemeyen şirket herhangi bir açıklama da yapmadı. Bunun üzerine işçiler aileleriyle birlikte bugün şirket önünde toplandı.

Şirket önünde eylem yapan işçiler, "Bu yılın başına başına kadar şirketimiz satılacakmış. Biz sadece maaşımızı istiyoruz" diyerek kırmızı kartları ve ıslıklarıyla Onur Havayolları'nı protesto etti.

İşçiler adına konuşan temsilci "40 gündür sesi çıkmayan Yönetim Kurulu malesef bize 'Yukarı gelin' diye haber gönderdi. 3 arkadaşımız gidecek Bakalım ne diyecekler" dedi.

İşçiler adına 3 kişi Yönetim Kurulu'yla görüşmeye girdi.