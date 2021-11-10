Onur Havayolları emekçileri hakları için toplanıyor

Onur Havayolları 2019 yılında Türkiye'nin 110. büyük firması olarak 3 milyar 127 milyon lira ciro açıklamasında bulunmuş ancak buna rağmen 2020 yılında 1600 den fazla çalışanına "pandemi" bahanesiyle maaş ödemesi yapmamıştı.

Şirket toplam 21 aydır çalışanlarına maaş ödemediği gibi herhangi bir açıklama da yapmazken işçiler aileleriyle birlikte 11 Kasım 2021 günü Saat 11.11'de şirket önünde toplanma kararı aldı.

Daha önce şirketten bir pilot, “Sadece hac ve umre için 6 geniş gövdeli uçak 10 yıl boyunca uçak başına her ay 1.5 milyon dolar kazandı. Bu operasyonlarda ben de vardım. Basit hesapla yılda 1 milyar, 10 yılda 10 milyar lira eder. Bu para nerede, neden maaşlarımızı ödemiyorlar" demişti.