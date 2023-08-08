Onur Haftası'nı kutlayan Gökçe'nin konseri iptal edildi

Afyon'un Sandıklı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında müzisyen Gökçe 11 Ağustos’ta gerçekleştireceği konserin iptal edildiğini söyledi.

Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.

"Bizzat inceleme yaptığını" söyleyen Çöl, açıklamasında sanatçının 'cumhurbaşkanına iftira' içerikli paylaşımları yaptığını da öne sürdü.

Belediye başkanı ayrıca Gökçe'nin "Sandıklı sınırlarına giremeyeceğini" söyledi.