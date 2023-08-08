Akbelen için direnen İkizköylüler Ankara'da: 'Doğaya zarar veren tüm projeleri iptal edin'

Muğla'da Akbelen Ormanı'nda kıyıma karşı verilen mücadele 18'inci gününe ulaşırken, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü oturum ile konuyu gündemine alacak. Yapılacak meclis oturumunun öncesinde ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylüler Ankara'ya ulaştı.

Köylüleri Ankara'da emek örgütleri ve siyasi partiler karşıladı. Makina Mühendisleri Odası önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya Hatay Antakya'da tarım arazilerinin kamulaştırılmaması için mücadele eden Dikmece köylüleri ve Rize'de taş ocağına karşı direnen İkizdereliler de katıldı.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası adına yapılan basın açıklamasında "Günlerdir Akbelen’de ağaçları kestiler, Cudi’de ise yaktılar. Tüm tepkilere rağmen yangına müdahale edilmesine engel oldular. Orman alanları yangınlar nedeniyle yok olurken rant amaçlı katliamlar da devam etmektedir. Muğla’nın Milas İlçesine bağlı İkizköy’de Akbelen ormanlarının maden sahası ilan edilerek; doğanın, ormanlık alanların ve yaban hayatının katledilmesi çevre ve insanlık suçudur" denildi.

'Akbelen'e dokunmayın'

Akbelen Ormanı'nda söz konusu olanın 'madencilik' değil sömürü faaliyeti olduğunun altını çizen açıklamada ''Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Akbelen’den elinizi çekin, Akbelen’e dokunmayın! İnsana ve doğaya zarar veren tüm projeleri iptal edin!" ifadelerine yer verildi.

Akbelen'de direnişin simgelerinden biri haline gelen Zehra Teyze de basın açıklamasında yer aldı.

'Memlekete sahip çıkmak marjinal olmaksa eğer evet, öyleyiz'

Açıklamanın ardından söz alan İkizdere ve Dikmece sakinleri direniş ve mücadele mesajları verdi. İkizdereliler, Limak Holding'in maden arama faaliyetlerini protesto ettikleri konuşmada "Günlerdir basında ve siyasiler arasında marjinal kelimesi dolaşıyor. Neymiş efendim burada direnenler, toprağına sahip çıkanlar marjinal gruplarmış. Evet bizler toprağımıza, suyumuza, geleceğimize, ağaçlarımıza sahip çıkıyoruz. Eğer bunun adı marjinal olmak olduysa evet marjinaliz" dedi.

'Depremde nasıl ayakta kaldıysak şimdi de o şekilde direneceğiz'

Deprem konutları için on binlerce zeytin ağacının sökülmesine karşı mücadele veren Dikmece Köyü sakinleri adına yapılan açıklamada ise "Depremde sizlerin yolladığı suyla susuzluğumuzu giderdik. Sizin yolladığınız battaniyelere sarıldık, ısındık. Evet depremde yıkıldık ve direniyoruz. Bir yere gitmedik buradayız. Ancak depremin ilk günlerinde olduğu için şimdi de dayanışmanıza ihtiyacımız var. Direneceğiz ve zeytinliklerimizi, geleceğimizi teslim etmeyeceğiz" denildi.