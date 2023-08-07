Akbelen için Ankara yoluna çıkan yurttaşlara jandarma engeli: Defalarca kontrol yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı direniş 15'inci gününde devam ediyor.

CHP ve muhalefet partilerinin olağanüstü toplantı başvurusu üzerine yarın toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda, Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesimine ilişkin genel görüşme önergesi görüşülecek.

Ağaç kesimine direnen yurttaşlar ise 200 milletvekilinin hazır bulunması halinde yeter sayıya ulaşarak gerçekleştirilecek olan TBMM Genel Kurulu'na izleyici olarak katılacak.

Defalarca jandarma kontrol noktasında bekletildiler

İkizköy, Karacahisar ve Çamköylüler yarın gerçekleştirilecek olan toplantı için bugün Ankara yoluna çıktı.

soL'un edindiği bilgiye göre; Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan yurttaşlar, çok defa jandarma tarafından durduruldu. Yurttaşların kısa mesafe aralıklarıyla gerçekleştirilen jandarma kontrollerinde bekletildiği ve kimlik kontrolü yapıldığı öğrenildi.

Mücadele eden Avdanlılarla buluşma

Ankara'ya doğru yola çıkan yurttaşlar, Denizli'nin Tavas ilçesindeki açık kömür madenciliğine karşı mücadele veren Avdanlılar'a ziyaret gerçekleştirdi.

Akbelen Ormanı için mücadele eden bir yurttaş, Avdan halkıyla gerçekleştirilen buluşmada şöyle konuştu:

"Kaderlerimiz aynı. Siz de burada kömür belasıyla baş etmeye çalışıyorsunuz, biz de orada kömürle, termik santrallerle baş etmeye çalışıyoruz. Bugün Ankara yoluna düştük. Sadece Akbelen için değil. Meclis Akbelen için toplanıyor ama biz Avdan için de yollara düştük, İkizköy için de yollara düştük, vatan için de yollara düştük. Bu kömür belasını hep birlikte def edeceğiz. Birlikte başaracağız."