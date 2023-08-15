Onur Haftası'nı kutlayan Gökçe'nin ikinci konseri de iptal edildi

Müzisyen Gökçe’nin Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı’da vereceği konser Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından 'LGBT'ye destek verdiği' gerekçesiyle iptal edilmişti. Çöl, Gökçe’nin Sandıklı sınırlarına giremeyeceğini söylemişti.

Müzisyen Gökçe, Sandıklı’dan bir gün sonra Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 31’inci Ayçiçeği Festivali’nde 12 Ağustos’ta sahneye çıkacaktı. Ancak ilçenin belediye başkanı Osman İnan da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl gibi, 'LGBT’ye destek verdiği' gerekçesiyle Gökçe’nin konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Bursa Nilüfer Belediyesi ise bu sene 1-2-3 Eylül’de Balat Atatürk Ormanı’nda düzenleyeceği Nilüfer Müzik Festivali’ni Bursa Valiliği’nin kamp ve içki satışını yasaklaması üzerine iptal etti.