İYİP ve Yeniden Refah 10. defa düzenlenecek ayini hedef gösterdi: 'İptal edilsin'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Trabzon Maçka'daki Karadağ’ın eteklerinde bulunan Sümela Manastırı’nda 10. kez yapılacak Meryem Ana Yortusu Ayini'ni hedef göstererek iptal edilmesi çağrısında bulundu.

15 Ağustos 1461'de Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından 'fethedildiğini' belirten Zorlu, "Türkiye karşıtı kesimler ise bunu adeta bir matem günü olarak görürler" dedi. Yetkilileri 'uyarmak' istediğini dile getiren Kürşad Zorlu, söz konusu ayinin ''basit bir ibadet faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini dair güçlü tespitler bulunduğunu'' söyledi ve ayinin iptal edilmesini istedi.

Yeniden Refah Partisi de hedef almıştı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına karşı çıkmış ve söz konusunu ayninin Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos ise bu sene ayin için hâlâ kendilerine yazılı izin verilmediğini açıklamıştı. Patrik Bartholomeos, "Şimdiye kadar yazılı izin bize ulaşmadı, sadece sözlü mesajlar aldık. Bunun üzerine bir duyuru yaptık ve ayinin bu sene Sümela'da yapılacağını söyledik" demişti.

10. kez düzenlenecek

Sümela Manastırı'nda 2010'dan beri düzenlenen Meryem Ana Yortusu Ayini'nin bu yıl 10. kez yapılması bekleniyor. 2015’ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon nedeniyle ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı.

Ayine Patrik Bartholomeos’un yanı sıra 100’ün üzerinde Rusya, Yunanistan ve Gürcistan’dan gelecek Ortodoks din adamı ve mensuplarının katılması bekleniyor.