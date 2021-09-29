Onur Haftası’na katılan öğrenciler yurttan atıldı, bursları kesildi

Eskişehir’de, Onur Haftası kapsamında 30 Haziran’da düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğrenciler yurttan atılarak bursları kesildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, yürüyüşte bulunan öğrencilerden soruşturma kapsamında talep edilen savunmada, söz konusu yürüyüşte LGBTİ+ bayraklarının sallandığı vurgulanarak yurttan çıkarma cezasının uygulanması gerektiği aktarıldı. Ardından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), öğrencileri yurttan çıkardı. Ayrıca, KYGM bursları da kesildi.