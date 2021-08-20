Polonya'da bir belediye 'LGBT'siz bölge' ilan edildi

Polonya'da bir bölge meclisi, 2019 yılında 'LGBT'siz bölgeleri' teşvik eden kararın iptalini geri çekmeye karar verdi.

Perşembe günü, Polonya'nın güney Malopolska bölgesindeki bölge meclisi Katolik bağnazların güçlü olduğu bölgeyi 'LGBT ideolojisinden arınmış' olarak ilan eden 2019 kararını iptalini geri çevirmek için muhalefet hareketine karşı oy kullandı.

Karar kapsamında "okullar gibi kamusal alanlarda" eşcinselliğin ve diğer cinsel kimliklerinin tanıtımı yasaklanıyor.

Karar iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin temsilcilerinden gelen oylarla kabul edildi.

Yerel yönetim, kararla ilgili olarak bu yaz AB'den bir mektup aldı, önergeyi geri çekmemesi halinde bölgenin 2,5 milyar avrodan fazla AB fonunu kaybedebileceği belirtildi.

Malopolska'da Perşembe günü yapılan oylamanın sonucu, Polonyalı milletvekili Robert Biedron tarafından "2,5 milyar avroyu boşa harcadığı" için eleştirdi. Biedron, "Bir kez daha PiS'in nefreti ve öfkesinin vatandaşların iyiliğinden daha önemli olduğu ortaya çıktı ve bu karardan en çok onlar zarar görecek" dedi.

Mevcut Polonya cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın babası ve güney Malopolska bölge konseyinin lideri Jan Duda, önergeyi iptal etmek yerine yeniden yazılması gerektiğini öne sürdü. Dude, "2019'da söylenenleri basitçe inkar edemeyiz" dedi ve "2019'daki açıklama yanlış anlaşıldığı için buluşup bu beyanı yeniden yazmamız gerekiyor" diye ekledi.

Bazı Polonyalı yobazlar "LGBT'siz bölgelerin" eşcinsellere karşı ayrımcı olmadığını, "LBGT ideolojisine" karşı olduğunu söylediler.

LGBT hakları, Polonya ile AB arasında devam eden bir tartışmanın merkezi oldu. Bu yılın başlarında, Avrupa Parlamentosu kısmen Polonya'nın adımlarına yanıt olarak Avrupa Birliği'nin tamamını 'LGBT Özgürlük Bölgesi' ilan etti.