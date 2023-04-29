Onur Erim'den Akşener'e: 'Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir'

A Haber yayınına yorumcu olarak katılan Onur Erim'in, Akşener'in "Bu ele terörist eli değmedi" sözlerine yönelik yorumu gündem oldu. Sunucu Merve Türkay, "Diyor ki Meral Hanım, 'Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de' dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce" sorusunu yöneltti.

Onur Erim ise "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir, bilemem" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Saltuk Buğra Kavuncu, "Biz milletimizle tarih yazacağız; seni, senin zihniyetindekileri, o çirkin sözlerinizi, hakaretlerinizi de tarihe gömeceğiz!" dedi.