Onur Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cesedine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı. Yapılan ön otopside Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Eker'in cesedine ilk olarak arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı. Genç, daha sonra babasına haber verdi. Eker'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yapılan ön otopsi sonucunda Onur'un vücudunda delici, kesici, ateşli silahlı hiçbir yara izine rastlanılmadı.

Yapılan tespitlerde, Eker'in öldüğü bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu belirlendi. Yapılan ön otopsisinde vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.

Onur'un ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasına bağlı olduğu öngörülüyor. Kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla netlik kazanacak.