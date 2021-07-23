Kaçan kurbanlığın peşinde kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamayı çalışan ve ardından kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in bulunması için 21 Temmuz Çarşamba gecesi geç saatlerde ara verilen çalışmalara perşembe sabahı yeniden başlandı.
Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.
Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.