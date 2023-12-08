Onur Akın: CHP'li belediyeler bana konser vermedi, ben de adaylara şarkı vermeyeceğim

CHP'den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine geçtiğimiz aylarda siyaseti bıraktığını açıklayan Onur Akın, yerel seçimler öncesi CHP'li adaylardan gelen şarkı isteklerini geri çevirdi.

Akın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada CHP'li belediyelerin kendisine konser davetinde bulunmamasını eleştirdi, CHP'li belediye başkan adaylarına şarkı vermeyeceğini duyurdu.

2009 yılından bu yana eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkan adayları için çok sayıda beste hazırladığını hatırlatan Onur Akın, ''Eski parti yönetimi ve baştan sona herkes dahil, ben siyasette vefa görmedim'' dedi.

Yer aldığı ve almadığı belediye konserlerini sıralayan Akın, ''Bu seçim şarkısı yaptığım belediyelere bir şarkı yapmayı bırakın, partili olmayan ve topluma hiç bir sanatsal katkısı bile olmayan sanatçılar emin olun benden daha çok konser yaptı. Seçim şarkısını yaptığım 5 belediye başkanından ikisine sıfır konser, ikisine ilk yıl bir konser yaptım'' dedi.

Yaklaşan yerel seçimlerde ''kimsenin vebaline ortak olmak istemediğini'' söyleyen Onur Akın, ''O yüzden çok kendimi toplumsal misyon ve içsel olarak zorunlu hissetmedikçe yaşayan insanların adına şarkı yapmayacağım'' ifadelerini kullandı.