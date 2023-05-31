'Önümüzdeki günlerde çok şey değişecek' demişti: 'Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez'

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim akşamı yaptığı "Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez" ifadelerini yorumladı.

Kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazıda Altaylı, "Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez" ifadesini kullandı. Fatih Altaylı, şöyle devam etti:

"Bu cümledeki 'İnşallah Türkiye değişmez' sözü hem bir tehlikeyi, hem de siyaseten çok güçlü görünmesine rağmen iktidarın güçlü ortağının bile kendini aciz hissettiği bir duruma işaret ediyor. Bahçeli’nin gördüğü bu tehlikenin ne olduğu konusunda daha açık olması, daha net konuşması gerekiyor.

Seçimin hemen arkasında işaret ettiği ama 'İnşallah' ile savuşturmak istediği tehlikeli değişim ne ise toplumu buna karşı hazırlamak Bahçeli’nin işidir."

'Dile getirmekten bile korktuğum büyük tehlikeler var'

"Açıkçası benim de Türkiye’nin geleceği acısından öngördüğüm ve dile getirmekten bile korktuğum büyük tehlikeler, olumsuz değişimler var. Acaba onun korkuları ile benim korkularım ne kadar aynı. Söylese de bilsek. Bilsek de önlem düşünsek."