Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koydu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Erdoğan, ''En büyük kazanan Türk demokrasisi oldu'' ifadesini kullandı.

"Gizli ve açık antidemokratik girişimlere maruz kaldık" iddiasında bulunan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Sivil askeri tüm kamu kurumlarını belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınmasında Sayıştay'ın yeri doldurulamaz. Sizler TBMM adına yürüttüğünüz faaliyetlerle 85 milyonun hakkını hukukunu koruyorsunuz.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu aldı'

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güvenoyu almış olmasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Türkiye'nin fuzuli tartışmalarla ne vaktinin ne de enerjisinin olduğunu düşünüyoruz. Buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. Sistemin işleyişinin daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız. Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır."