Onlarca Filistinliyi sığındıkları kampta bombalayarak öldürdü, 'trajik hadise' dedi

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampına düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 45’e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği belirtilerek, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, katliamın ardından yaptığı açıklamada iki üst düzey Hamas liderinin bulunduğu yerleşkeye hava saldırısı düzenlediklerini ileri sürdü, yangının yol açtığı sivil kayıplar nedeniyle olayı “inceleyeceklerini” açıkladı.

Benzer bir açıklama da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan geldi. Netanyahu onlarca Filistinlinin İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yanan çadırlarında yaşamını yitirdiği katliamdan trajik bir hata olarak bahsetti.

Haaretz’in aktardığına göre İsrail Parlamentosu’nda konuşan Netanyahu “Olayı soruşturuyoruz, bu bizim politikamız” dedi. “Olaya dahil olmayanlar” diye söz ettiği sivillerin ölümünün kendileri için “trajedi” olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı “hadise onlara zarar vermemek için tüm çabalarımıza rağmen meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Netanyahu konuşmasında, Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı tedbir kararına ve uluslararası toplumdan gelen tepkilere karşın Refah’taki saldırılarını sürdürecekleri mesajını verdi.

İsrail ordusu da bugün yine benzer bir açıklama yaptı ve Refah’a düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Saldırı, İsrail güçlerinin iki hafta önce kara harekatına başladığı kentin doğu bölgelerinden kaçan binlerce kişinin sığındığı Refah’ın batısındaki Tel Sultan mahallesinde gerçekleşmişti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, çok sayıda kişinin bombalanan çadır kampında yanarak yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı görülüyordu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada saldırıda sivillerin zarar görmesini öngörmediklerini öne sürdü.

Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz’e konuşan Hamas kaynakları, Refah katliamının ardından rehine takası müzakerelerine katılmayacaklarını söyledi.

‘Gazze yeryüzünde bir cehennem, dün geceki görüntüler bunun kanıtı'

İsrail'in Refah'ta dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği katliama tepkiler sürüyor.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’ndan yapılan açıklamada, "Gazze yeryüzündeki cehennemdir. Dün geceye (Refah) ait görüntüler de bunun bir başka kanıtı" denildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, saldırı karşısında "dehşete düştüğünü" belirtirken "Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmelidir" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail'in Refah'taki saldırısı karşısında "öfke duyduğunu" belirten bir paylaşım yaptı, saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ise İsrail’in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını "hata" olarak gördüklerini söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise "Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada “Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam, terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistin halkının kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice köşeye sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı İsrail güçlerinin Filistin'e ait Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını kasıtlı olarak bombalamasını şiddetle kınadı.

Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, İslam İşbirliği Teşkilatı da İsrail’in Refah’taki saldırısını şiddetle kınadı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris "İnsanların güvende olmak için gittikleri, ebeveynlerin çocuklarını güvende olmak için getirdikleri bir merkezin bir gecede bombalanması dehşet verici" dedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in, Filistin halkına yönelik savaş suçları zincirini devam ettirdiğini, İsrail'in Refah'ta işlediği suçu uluslararası mahkemelerde kanıt olarak sunacaklarını belirtti.