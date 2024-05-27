İsrail’den Refah’ta katliam: Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş sivillerin çadırlarını bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

İsrail ordusunun Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Refah’taki saldırılarına derhal son vermesi yönündeki kararına rağmen düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından kamptaki çadırlar yanmaya devam ederken çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde yaşamını yitiren birçok Filistinlinin yanmış bedenleri görülüyor.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" dedi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrailli komünist milletvekili: Gazze'nin soykırım suçluları mahkemeye

İsrail Parlamentosu Ortak Liste Milletvekili, İsrail Komünist Partisi üyesi Ofer Cassif katliama tepki gösterdi.

Cassif, X hesabından saldırının ardından kamptan çekilen görüntüleri paylaşarak, "Refah'ta katliam. Gazze'nin soykırım suçluları mahkemeye." ifadelerini kullandı.

טבח ברפיח. פושעי ג'נוסייד עזה - לדין!

Massacre in Rafah. Gaza genocidal criminals - to trial! pic.twitter.com/IA3xZvkwo6 — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) May 26, 2024

Cassif, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın 20 Mayıs'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusuna atıfta bulunarak, sorumluların yargılanmasını talep etti.

BM'nin yargı organı UAD ise 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusu saldırıyı üstlendi, 'uluslararası hukuka uygun' dedi

Saldırının ardından kısa bir yazılı açıklama yayımlayan İsrail ordusu Refah'taki saldırıyı üstlendi. Hamas'ı hedef aldığını ileri süren İsrail ordusu saldırının "uluslararası hukuka uygun olarak, hassas silahlarla yapıldığı"nı iddia etti.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca ordunun, BM'ye ait yerleşimlerin bulunduğu bölgede "olayla ilgisi olmayan bir dizi kişinin yaralanmasına yol açan" yangın çıktığı "iddiaları"ndan haberdar olduğu ifadelerine yer verildi.

Enkaz altında halen binlerce ölü var

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.