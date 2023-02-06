Onlarca bina yıkıldı: 'Bir tane bile resmi yetkili yok'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem çevre illeri de etkiledi.

Depremden etkilenen illerden olan Hatay'ın İskenderun İlçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde onlarca bina deprem nedeniyle yıkıldı.

Deprem nedeniyle yakınları enkaz altında kalan bir yurttaş, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki son durumu soL'a anlattı.

'Bir tane bile resmi yetkili yok'

Mahalledeki onlarca binanın yıkıldığını aktaran yurttaş, "Onlarca yıkılan bina olmasına karşın bir tane bile resmi yetkili yok" dedi.

Çevredeki yurttaşların kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışması yürüttüğünü belirten yurttaş, bölgeye acil şekilde yetkilerin gelmesi gerektiğini vurguladı.

Yurttaş, enkaz bölgesinde çok sayıda jeneratör ve darbeli matkaba ihtiyaç duyduklarını ifade etti.