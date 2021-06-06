Önce yabancıya toprak satışı şimdi de kaçak villa yağması…

Bugün kaçak inşaat patlaması yaşanan Kaş’ın kırsal yerleşimlerinde 15 yıl önce de yabancılara toprak satışı patlaması yaşanıyordu. O yıllarda devletin de teşvik etmesiyle başta İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip bölgeden mülk alan ve yerleşen yabancıların birçoğu doğasından etkilendikleri, görüp büyülendikleri kıyıların ve köylerin hızla betonlaşması karşısında hayal kırıklığı yaşayıp geri döndü. Bazıları ise küçük bir balıkçık kasabası olan, zeytinliklerle çevrili Kalkan ve Kaş’ın hızla özgün dokusunu yitirmesinden dolayı daha iç kesimlerdeki köylerde soluklanmayı seçti. Bazı yabancı yerleşimciler ise bugün hiçbir yasa ve kural tanımadan sürüp giden kaçak inşaatların yarattığı gürültü ve doğal peyzajın yeşil renginin giderek tahrip edilmiş kızıl-kahverengi kayalara ve villa inşaatlarına bırakmasının şokunu yaşıyor. Bu gidişattan yararlanıp rant elde eden yabancılar da yok değil elbette.

Kaş ve Kalkan çevresinde bugün giderek dağı-taşı işgal eden, bu kuraklık döneminde adeta ölçüsüz su tüketen bir canavara dönüşen beton rantının geldiği boyut ürkütücü. Ancak bu çarpıklık bir günde oluşmadı elbette. Önce kısa vadeli yüksek kazanç beklentisiyle yabancıya mülk satışıyla ilgili düzenlemelerin kıskacına aldığı kırsaldaki küçük üretici, zeytini, üzümü, sütü, peyniri para etmediği için toprağını satmak zorunda kaldı. Ardından ise bölgedeki oyuncular değişmeye başladı ve yereldeki turizmden pay alarak çarkını çevirebilen aileler sistemin dışına itildi.

Kaş'ta 2000'li yıllarda hızlanan yapılaşmanın ilk örneklerinden biri (2004)

Kaş'ta aynı bölgenin 2009 yılındaki durumu

Örneğin Kaputaş Plajında gözleme satarak evine ekmek götüren bir kadın ya da bahçesinden topladığı inciri, üzümü satarak çocuğunun rızkını çıkarmaya çalışan bir üretici yerel belediyenin bu doğal sit alanına kafeterya açmasıyla birlikte bu alandan kovuldu. Çünkü artık belediyenin tesisinde hamburger, pizza ve kola satılacaktı ve böylece ‘hizmet’ sektörünün çarkı artık büyük oyuncular için dönecekti.

Bugün de Kaş ve Kalkan bölgesi ile kıyılara yakın kırsal yerleşimlerde yabancıya toprak satışındaki sürece benzer dönem yaşanıyor. Bu kez sorun daha yakıcı. Geçmişte bölgeden mülk alıp yerleşen yabancılar bile bugün yaşanan ağır rant yağmasından şikayet eder durumda. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de kısa vadeli yüksek kazanç uğruna tarım arazileri, zeytinlikler, ormanlar ve doğal alanlar kaçak villa rantına kurban ediliyor.

Kaş'taki yapılaşmanın havadan görünümü, (2020)

Bundan tam 15 yıl önce, yabancıya toprak satışı yasasının en çok tartışıldığı dönemde Fethiye ile Antalya arasındaki kıyılarda çok sayıda yerleşimde araştırma yapmış, sürecin bir parçası olan her kesimden insanla röportajlar yapmıştım. 2006 yılında Hazırladığımız “Toprak Dosyası”, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış, bu konuda önemli bir farkındalık oluşmasına katkı sağlamıştı.

Bu çalışmanın Kalkan, Sarıbelen, İslamlar ve Üzümlü yerleşimlerini kapsayan kısmını, dosyanın giriş metniyle birlikte yeniden yayınlama gereği duydum. Çünkü bölgede bugün yaşananlar, dün olup bitenlerin sonucuydu. Yarın olacakların ise nedeni olacak…

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Toprak ihraç ürünü olur mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2006 yılı turizm sezonu için başlattığı tanıtım kampanyasına ilişkin haberlerin basında yer almaya başladığı Mayıs ayından itibaren bakanlığın yeni turizm vizyonu ve AKP hükümetinin cari açığı kapatma kalemi olarak algıladığı yabancılara toprak satışı konusuna bakışını daha ayrıntılı izlemeye başladık. İngiltere başta olmak üzere diğer AB ülkelerini de kapsayan tanıtım kampanyasının sloganı oldukça manidardı: “Akdeniz ve fazlası!

Yabancıların yoğun olarak mülk ve toprak almaya başlamalarıyla gündeme gelen Ege ve Akdeniz kıyıları, yabancıya satışı düzenleyen yasanın önceki haliyle geçerliliğini sürdürdüğü dönemde başta İngilizler olmak üzere diğer AB ülkelerinin vatandaşlarına sonuna kadar açılmıştı. Yasanın üzerinde fazla bir değişiklik yapılmadan yeniden meclisten geçmesiyle bu süreç tekrar hızlandı. Bakanlığın sloganına paralel olarak, ‘Akdeniz ve fazlasını’ talep eden yabancılar, kısa zaman sonra sahil bölgelerinden iç kesimlere doğru yönelmeye başladılar.

Sahillerden uzak dağ köyleri, taşlık yamaçlar, vadiler, koyaklar, ormanlık alanlar ve elektriği, yolu, suyu bile olmayan, bölge köylülerince adeta ‘unutulmuş’ araziler birer birer yabancılara satılmaya başladı. Çoğu büyük kente direkt uçuşu olmayan İngiliz Hava Yolları, Dalaman, İzmir ve Antalya’ya tarifeli seferler koymaya başladı. Bu süreçten en çok etkilenenler turizmin arka bahçesi konumunda yer alan köylülerdi. Sahil yerleşimlerinin dışında Fethiye’nin Kayaköy, Yakapark, Arsa, Üzümlü gibi köyleri yabancı yerleşimcilere açılırken, Kaş’a bağlı İslamlar, Üzümlü, Gökçeören, Çukurbağ, Pınarbaşı, Bayındır, Yeniköy gibi köyler de bu süreçte en çok arazi satılan köyler oldu. Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Milas ve sıklıkla gündeme gelen, Bodrum, Marmaris, Didim, Alanya gibi ilçeler ve köyleri de aynı şekilde bu satışlardan etkilendi.

Yabancıya toprak satışı konusu, bu güne kadar hep ekonomik ve siyasi yönleriyle gündeme geldi. Rakamlar, bilançolar, döviz girdileri ve İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi diğer Akdeniz ülkelerinden sonra Türk sahillerinin de yabancılara açılmasıyla arazi-konut alan bu yabancılardan elde edilecek gelirle cari açığın kapatılacağının, ekonomik bir değer yaratılacağının altı çizildi. Yabancıya toprak satışının bir ‘ihracat kalemi’ olduğu sıklıkla vurgulandı.

AKP Hükümetince çıkarılan yabancıya mülk satışını düzenleyen yasanın meclisten geçmesiyle birlikte arazi satışlarının yoğun olarak sürdüğü bölgelerde yaşayan köylüleri nasıl etkilediğini araştırdık. Bu konuda hiç fikri sorulmayan köylülerle ve bu sürecin her aşamasında yer alan; toprağını satan köylüden inşaatçısına, yerlisinden yabancısına, hizmet görevlisinden esnafına ve bilim insanlarına kadar her kesimden kırktan fazla insanla konuştuk. Toplumsal ve ekonomik açmazların kıskacında, toprağını satmaktan başka çaresi kalmayan köylülerin, turizm beldelerinde turizm girdilerinin yabancıların eline geçmeye başlamasıyla birlikte kapısına kilit vurma noktasına gelen esnafların trajik hayatlarına tanık olduk.

Yangından mal kaçırırcasına meclisten geçirilen yasa

Ortaya çıkan çarpıcı gerçekler, yabancıya mülk satışının yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılıyor. Yapısal düzenlemelerden yoksun ve bölgenin sosyo-ekonomik gerçeklerinin göz ardı edilerek, yangından mal kaçırırcasına bir gecede meclisten geçirilen yasanın, yakın bir gelecekte on binlerce mağdur yaratacağını görmek zor değil. En azından bölge insanının şimdiden dile getirdiği kaygılar bunu doğrular nitelikte.

Rant çevrelerinin iştahını kabartan köy: Sarıbelen

Başlangıç olarak Kaş’a bağlı olan Sarıbelen köyünü seçtik. Çünkü diğer yerleşimlere oranla arazi satışı konusunda henüz yeni ve rant çevrelerinin iştahını kabartan bir alan Sarıbelen. Kalkan- Kaş karayolunun hemen üst kısımlarını kapsayan denize bakan yamaçların büyük kısmı köye ait zeytinliklerden oluşuyor. Arazilerinin büyük bölümü 2/B olarak tanımlanan köylüler, Orman Bakanlığı ile yabancı alıcılar arasında bir cenderede yaşıyor. Bir tarafta her gün onlarca alıcının, arsa spekülatörünün cirit attığı iştah kabartan araziler, diğer tarafta yasal düzenlemelerin getirdiği belirsizlik... Bölgede yaşanan fahiş fiyatlarla arazi satışları, Sarıbelen köylülerinin arazilerinin trajikomik dolandırıcılık öyküleriyle ellerinden alınması noktasına getirmiş.

Köyünüzde yabancılara toprak satışı konusunda durum nedir?

Ramazan Aydoğdu: (Çiftçi- Nakliyeci, Sarıbelen köyü/Kaş):

'Ancak çorbamızın yağını çıkarabiliyoruz'

-Bizim arazilerin yüzde doksanı 2/B. Bu yüzden yabancıya satış şimdilik fazla yok burada. Fakat Ankara, İstanbul gibi kentlerden ve bu bölgeden yatırımcılar büyük miktarda araziler alıyorlar. Tarım arazilerinin çoğunluğu 2/B kapsama alınmış. Bize satmaya kalktıkları zaman biz nasıl alacağız bu arazileri? Dönümü 1000 lira deseler, on dönüm yer zaten 1000 lira gelir getiriyor, boğazımızı zor doyuruyoruz. Çorbamıza kattığımız yağı çıkarabiliyoruz ancak. Biz bu arazilerin yüz yıldır bakımını yaptık, bekledik. Bizim hakkımız olanı da elimizden almaya çalışıyorlar. Yıllardır zeytincilikle uğraşan köylülerin arazileri ellerinden alınıyor. Karanlık çalışmalar yapılıyor. Bizim gelişmeler hakkında pek bilgimiz olmuyor.

Köyün tarımsal üretimden başka gelir kaynağı var mı? Örneğin turizmden bir gelir elde edebiliyor mu köylü?

-Hayır. Asla! Gençlerden beş-on kişi turizm sektöründe çalışıyor, o kadar. Herkesin iş bulma imkânı yok. Senin yabancı dilin var çalışıyorsun; ben nasıl çalışayım. Ben mecburen Karataş’daki zeytinin köküne sarılacağım!

Yani köylünün toprağını satmaktan başka çaresi yok öyle mi? Peki toprağınızı satınca bu parayla yeni bir hayat kurabiliyor musunuz?

-Çok zor. Parayı kısa sürede eritiyorlar. Bizim sahilimizde su, elektrik olsa; muz, limon yetiştiririz, sera kurarız. Zeytinlerimize daha iyi bakabiliriz. Etrafımız turizm bölgesi, tarım yoluyla geçimimizi sürdürebiliriz. Böyle olsa yerlerimizi neden satalım. O zaman topraklarımızı talan ettirmeyiz. Yabancının eline geçince bir daha geriye dönüşü yok!

Hibe senedi yoluyla arazilerinizin satıldığı konusu nedir, nasıl gelişti bu olay?

- Bizim köyden birisi alan kişi. Ama çoğu kimse tanımaz. Adam bizim arazileri hibe senediyle almış. Çoğu köylünün haberi yok. Gizli kapaklı yollarla arazilerin tapusunu alacağım diye köylüyü dolandırdı. Ortaklaşa olacak, sizin adınıza tapu çıkaracağım, bu konuda senet yapacağız diyerek almış.

Söylediğiniz araziler, hem 2/B, hem de tarıma elverişli yerler değil. Bunu alan kişinin ne amaçla kullanacağını düşünüyorsunuz?

-Amacı ne olacak, arazilere sahip olup parselleyip arsa olarak satmak. Bizim yerlerimizi bu şekilde elimizden alıp konut amaçlı satacaklar.

‘Biz de yabancılara hizmetçilik yapacağız'

Sarıbelen kahvehanesinde yabancılara toprak satışı ve köyün sorunlu arazileri hakkında köylülerle söyleşirken, sobanın etrafını çevreleyenlerden ihtiyar bir köylü, sessizliğini bozup söze giriyor: “Herkes satıyor, parayı alıyor!”

Peki, parayı alınca ne yapıyorlar?

-Sonunu düşünen yok. Siz benim yerimi alıyorsunuz, ben de verdiğiniz parayla bir traktör alıyorum… Senin aldığın araziye yaptığın inşaata taş, kum, çakıl çekiyorum. Traktör de eskiyince hizmetçiliğe başlıyorum. Kalkan’da bir vatandaş yerini sattı, parası bitti. Yerini sattığı kişiden para istiyor, adam da vermiyor; sonra kavga ediyorlar. Para bitince isteyecek yer de yok, parayı kumarda kaybetmiş. Böyle örnekler çok. Biz de böyle olacağız, hizmetçilik yapacağız!

Kahvehanede bulunanlar arasında toprak satışı konusunda farklı düşünenler de var. Yaşlı köylünün söyledikleri kısa süreli bir sessizliğe yol açsa da, gençlerden biri sesini yükselterek cevaplıyor: “Neden satmayalım? Herkesin olduğu gibi benim de paraya ihtiyacım var. İmkânım olursa, müşterisini bulursam, ben de satacağım…”

Dündar Ünal: ( Köylüleri dolandırdığı iddia edilen kişi):

‘Köye bir hizmetim dokunsun istedim'

Hibe senedi yoluyla Sarıbelen köyünden 400 dönümden fazla araziyi üzerine aldığı öne sürülen Dündar Ünal’a köylüler ulaşamadığını söylüyorlar. Bazıları tanıdığını, bazıları da tanımadığını, hiç görmediğini iddia ediyor. Ankara’da yaşadığını öğrendiğimiz Dündar Ünal’a ulaşıyoruz ve iddiaları soruyoruz:

Sarıbelen köylüleri sizin “Tapu çıkartacağım, devlette tanıdıklarım var ” diyerek arazilerini hibe senedi yoluyla aldığınızı söylüyorlar. Nedir bu işin aslı?

-Evet. Bir kaç dönüm arazi aldım. Çoğu da akrabalarıma ait yerlerdi. Ben de bu köydenim ama uzun yıllar önce ayrıldım köyden. Çoğu köylüyü tanımam. Köye bir hizmetim, yararım dokunsun istedim. Köylünün paraya ihtiyacı vardı. Bana kendileri geldiler. Ben de beşer-onar milyar verip biraz arazi aldım üstüme. Ama söylenildiği gibi fazla değil, 30- 40 dönüm civarında. Zaten orada öyle büyük arazi yok. Hiçbir şey belli değil daha. Ben bu işten zarar edeceğim belki de.

Sarıbelen köyünde yabancılara toprak satışı konusunda köylülerle röportajımızdan bir kare (Şubat 2006)

Ramazan Öztürk: (Sarıbelen köyü/Kaş):

Köylülerden öğrendiğimize göre Ramazan Öztürk adlı köylü de hibe senedi yoluyla arazilerini devredenlerden. Ancak sonunda 40 dönüm arazisini geri almayı da başaran tek köylü. Sohbetimiz sırasında kahveye gelen Ramazan Öztürk’e iddiaları ve köydeki arazilerin durumunu soruyoruz. Öztürk, Sarıbelen’in bölgenin en yoksul köylerinden biri olduğunun altını çiziyor. Ancak yoksul ve çaresiz olduğu, çevresinde hızla arazi satışları sürdüğü halde köylünün toprağını satmaktan yana olmadığını ve bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor:

Etrafımız çevrilmiş durumda, mecburen satacağız!

-Bu ülkede varlıklı kesimin sadece para üzerine kurduğu bir yaşam var. İster ülke gitsin ister toprak gitsin. Olaya sadece bu gözle, para gözüyle bakılıyor. Bazı bürokratlar buradan rant elde edebilmek için köyün olanakları kısıtlamaya çalışıyorlar. Sahilde büyük arazilerimiz var. Yol, elektrik, su istiyoruz, olmuyor. Bu tür olumsuzluklardan istifade eden bazı çıkar grupları geliyorlar, “burada elektrik, su yok” diyorlar; 5 milyara, 10 milyara arazileri kapatmaya çalışıyorlar. Köylü çocuğunu hastaneye götürecek, paraya ihtiyacı var mecburen satıyor. Etrafımız çevrilmiş durumda.

‘Devlet politikası haline gelmiş'

Burada bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bize uygulanan yasalar her yerde uygulanmıyor. Hepimizin paraya ihtiyacı var. Kaş’ta, Kalkan’da, Kasaba’da, Gömbe’de; harıl harıl arazi satılıyor. Burada ablukaya alınmışız. Biz satmıyoruz desek de bizi bir şekilde zorlayacaklar. Bir devlet politikası haline gelmiş bu iş. Sahilimiz en az 200 yıllık yerleşime sahip ama 2/B olarak ayrılmış. Bu yerleri biz alamayız, gücümüz yetmez. Bu sıkışmışlıklardan dolayı yerlerimizi satmak durumunda bırakılıyoruz.

“Arazilerimiz karanlıkta satılıyor, bu sahillerin tek kahramanı olamayız!”

Çanakkale’den Adana’ya kadar olan sahillerde tek kahraman bu köy olamaz. Bu yerler satılacak; Kaş sıkıştırmış, Kalkan sıkıştırmış biz arada kalamayız. Buralar karanlıkta gidiyor. Birileri karanlıkta sinsice geliyor, arazileri çeviriyor. Arazilerin parselasyonu yapılıp satılıyor. Buralarda her şey rant üzerinden dönüyor. Rant varsa hükümette destek veriyor. Biz zeytin yasasının, 2/B yasasının tehdidi altındayız. Eğer burada bu yasalar işleyecekse, Çanakkale’den Adana’ya kadar da işlesin.

Kalkan'da otel ve pansiyonculuk yerini villalara bırakırken

Kalkan, belki de tüm ülkede eşine rastlanmayacak biçimde yabancı yerleşimine sahne olan bir belde… Beldedeki 2000’e yakın konutun yaklaşık 1000 kadarı yabancılara satılmış durumda. Turizmin iki yıldır irtifa kaybettiği Kalkan, üç- dört yıl öncesine kadar bölgenin en gözde ve seçkin turizm merkezlerinden biriydi. Esnafın villa satışlarından olumsuz etkilenmesi, birçok otel ve pansiyonun konuta çevrilmesine yol açmış. Belediyenin yaptığı fizibilite çalışmasına göre, 2010 yılında Kalkan’da 30 bin nüfusun yaşayabileceği öngörülmüş ve buna göre alt yapı çalışmaları yapılıyor. Günümüzde yerli nüfusun 2000 civarında olduğu ve 2010 yılında da bunun 2250 civarında olacağı tahmin ediliyor. Yani 2010 yılında öngörülen toplam nüfusun yüzde onu. Bu durum şimdilik göz ardı edilse de yakın gelecekte Kalkan’ın bir İngiliz kolonisine dönüşeceği aşikâr. Kalkan’daki Emlakçılar, yabancıya satılan1000 civarında konutun, birkaç yıl içinde 5-6 binlere ulaşacağı, bölgede on bin konut yapılabilecek arazinin imara açıldığını dile getiriyorlar.

Zeynel Abidin Tektaş: (Tekstilci- Otel işletmecisi, Kalkan):

-Elindeki en değerli hazinesi olan güneşini bile doğru dürüst pazarlayamayan bir insanlar topluluğu olduk. Bir sunum problemi var. İngiliz geliyor, bu değeri senin yerine pazarlıyor. Ülkenin genel istikrarsızlığı burada da kendini hissettiriyor. Buradaki yerli kimlikler, özgün kişilikler üç-beş yıl içinde silinip gidiyor. Genel olarak yapay bir yabancı hayranlığı ortaya çıkıyor. Ülkesinde üniversiteyi bile bitirememiş bir İngiliz kızı, burada kısa bir sürede yörenin en uyanık emlak girişimcisi ve en zengini olup çıkıyor. Kendi kimliğinin farkında olmayan bir insanlar topluluğu yaratılıyor. Ben kimseyi suçlamıyorum, bu süreçte hepimizin, herkesin sorumluluğu var. Yerli işletmecinin sorunlarına yeterince ilgi göstermeyen yerel yöneticiler ve mülki amirler, bir İngiliz’in küçük bir şikâyetiyle ayağına kadar gidip yerinde inceleme yapıyor, şikâyetini dinliyor. Çünkü İngiliz Konsolosluğu bölgedeki yetkililere telefon açıyor ve kendi vatandaşıyla ilgilenilmesini istiyor. Tabii ki ilgilenecek, buna bir diyeceğimiz yok. Bizim insanımızın da başına bir sorun gelirse bizim yetkililerimiz de başka ülkelerde ilgilenir. Ama burada bir farklılık var. Yerli halkın büyük bir bölümü Kalkan’dan dışarıya gidiyor. Eğitim, işsizlik ve sosyal sorunlar nedeniyle göç yaşanıyor, yerli nüfus azalıyor. Yabancıları bile şaşırtan davranışlar sergileniyor. Onlar bile bu kadar kolay çözülmenin ne anlama geldiğini anlamakta zorluk çekiyorlar.

İslamlar, Üzümlü ve Patara (Gelemiş)

Kalkan’da kiminle konuşsanız, büyük çoğunluğu neredeyse aynı sıkıntıları dile getiriyor. Şimdilik inşaat ve emlak sektörü temsilcileri bu konuda daha çekimser ya da konuya taraftar olarak yaklaşıyor. Yabancıya mülk satışı konusu diğer yerleşimlerde de olduğu gibi bu ekonomik sürecin dışında kalmamakla, içinde olmak arasında bir ruh hali yaratmış. Yasaya karşı çıkanların birçoğu artık bir sektör halini alan bu durumdan yararlanabilme olanaklarını da göz ardı etmiyor.

Kalkan’ın tepelerinde bulunan ve bölgenin ender su kaynaklarına sahip olan köylerinden birine, İslamlar’a doğru yola çıkıyoruz. İslamlar köyü de doğal güzellikleri ve denize bakan dağlık arazileri nedeniyle yoğun yerleşim talebi görüyor. İslamlar’da köyün Berberinin önünde rastladığımız Mehmet Keçeli’yle konuşuyoruz. Mehmet amca bizi kahveye davet ediyor ve olana bitene kayıtsız, kâğıt (iskambil) oynayan köylülerin arasında bir masaya ilişip köyün yabancılara mülk satışı konusundaki durumunu değerlendiriyoruz…

İslamlar köyünde yabancılara toprak satışı konusunda köylülerle röportajımızdan bir kare (Şubat 2006)

Mehmet Keçeli: ( Emekli, İslamlar Köyü/ Kaş):

‘Yabancılar iyi arkadaşlar'

-Ben otuz yıl Antalya’da yaşadım. Yazın Temmuz’da, Ağustos’ta sıcaktan durulmaz orada. Bizim bu köyde yorganla yatarsın, köyün havası suyu temiz. Onun için yabancı dostlarımız buradan yer alıyorlar, kafa dinliyorlar yazı üç-beş ay. Kışın da memleketine gidiyor, gününü geçirip gidiyor.

Köyünüzde kaç konut var yabancıya satılan?

-Aşağı yukarı 60-70 civarında. Bu gidişle daha da olur yani…

Yerleşen yabancıların köye parasal bir katkısı var mı?

-Yok, katkı yok.

Yani bakkala, markete, köylünün ürettiği ürünlere bir katkı demek istiyorum; alış veriş anlamında?

-Tabii alışveriş yapıyorlar. Sonra bizim buradan yer alan arkadaşlar temiz; içlerinde böyle anarşi gibi veya başka bir şey olan yok...

Ben bu konuda bir şey sormuyorum. Yani sizin köyünüzle, köylülerle ilişkilerini soruyorum. Uyum sağlıyorlar mı onu merak ediyorum?

-Sağlıyorlar, ben bazılarıyla konuşuyorum mesela; iyi arkadaşlar…

Köylü arazisini satınca burayı terk ediyor mu?

-Hayır. Çoğunluğu arazisinin hepsini satmıyor zaten. Ya kayınvalidesinden, kayınbabasından kalmış, ya da babasından atasından. Bir kısmını satıyorlar. Başka yerden de sattığı parayla arazi alamaz zaten. Bence köyümüz iyileşiyor yani ben öyle görüyorum. Köylü ne desen şehirde yaşamış kişiler kadar görgülü olamaz, kafası çalışamaz. Buraya yerleşenlerle köyümüz daha modern, daha çağdaş bir düzene girmiş oluyor. Ben öyle görüyorum.

Peki, siz arazi satışı yaptınız mı?

-Hayır. Ben satmadım. Benim üç dönüm yerim var zaten.

Burada arazi fiyatları da çok yükselmiş. Mesela sizin köylülerden burada arazi alabilen var mı?

-Almıyor… Satanlardan hiç yer alan görmedim ben. Sıkıntısı olan satıyor zaten.

Ali Rıza Arda (İslamlar köyü/ Kaş)

‘Parası olan alır'

Köyünüze yerleşen yabancılarla kaynaşıyor musunuz, mesela çocuklarınız onların bahçelerinde oynayabiliyor mu?

-Burada on beş gün yirmi gün duruyor, sonra çekip gidiyorlar. Nasıl kaynaşalım? Bahçede oynayacak kadar bir şey yok ya.

Kaç konut var köyde yabancıya ait?

-Ben saymadım ama kahvede seksen kadar var diyorlar.

Peki, arazi olarak bir miktar söyleyebilir misiniz. Tahmini olarak yani?

-Arazi olarak çok fazla. Köyden 14 dönüm araziyi bir Amerikalı aldı. Mesela İngiliz alıyor, başkaları alıyor.

14 dönüm konut yapmak için biraz fazla değil mi?

-Bahçe yapıyor. Zeytin- meytin, çapacısı var içinde.

Daha çok İngilizler mi arazi alıyor köyde?

-İngilizler fazla.

Köye bu kadar para girdisi olduktan sonra refah düzeyi arttı mı köyün. Mesela Antalya’da yaşayan bir köylünüz, atasının toprağından beş dönüm bir arazi almak, buraya yazlık bir ev yapmak istese alabilir mi?

-Parası olan alır.

Diyelim ki memur, ya da işçi; bu koşullarda?

-O biraz zor! Biz bile alamayız. Zaten üç yüz milyon, dört yüz milyonla geçinen aileler var burada. Nasıl alacak? Yerini satıyor zaten.

Yani satışların nedeni ekonomik sıkıntılar mı?

-Tabii, oğlan everiyor, kız çıkarıyor mecburen satacak. Böyle giderse hemen hemen yer kalmaz yani.

Yabancılara toprak satışını düzenleyen yasanın yeni şeklinde bazı kısıtlamalar getirildi. Köy arazileri için yani. Bir fark yarattı mı bu düzenleme?

-Pek bir şey fark etmedi. Genellikle yerliler adına alıyorlar.

Yasanın bir etkisi olmadı yani?

-Yok yok, olmadı.

Köylüler parasını nasıl değerlendiriyor?

-Parayı alan arabaya veriyor, harcıyor, bitmeyecek gibi geliyor ama bitiyor. Zaten ihtiyaç için satılıyor ihtiyacını karşılıyor, o kadar.

Toplu alımlar var mı peki. Yani büyük siteler villa kooperatifleri için?

-Zaten burası heyelan bölgesi, inşaat yasağı var; ama buna rağmen ev yapıyorlar.

İnşaat yasağı varsa nasıl yapıyorlar peki?

-Ceza geliyor, cezayı ödüyor devam ediyor. Bizim asıl yerleşim bölgemiz aşağıda Akbel var orası. İmar İskân (Bakanlığı), oraya kaldırdı köyü. Köy heyelan bölgesi olduğu için oraya taşındı. Biz burada gayri meşru yaşıyoruz. Bir temeli yok buranın yani.

Peki, yabancılar nasıl yapıyor, yasal temeli yok diyorsunuz?

-Yapıyorlar. Alıyor, yapıyor, satıyor!

Yasaları daha kolay mı ihlal ediyorlar. Mesela Kekova’da yüzlerce kişi hapis yattı, kaçak yapı nedeniyle. Köylüye uygulanan yaptırım onlara da uygulanıyor mu?

-Onu göze alıyor. Mesela geçenlerde yine ceza gelmiş birkaç kişiye. Ödüyorlar devam ediyorlar.

Köyünüzde arazi fiyatları ne durumda?

-Bizler bilemeyiz kaça satıldığını. Sen direk gelsen, ‘ben arazi alacağım’ desen, vermez köylü.

Aracılar mı var?

-Evet. Aracılar oluyor, onlar vasıtasıyla satılıyor.

Peki, gençlerin durumu nasıl? Burada yaşamaya devam etmeyi düşünüyorlar mı?

-Zaten burada genç kalmadı.

İslamlar köyü şimdi ne üretiyor, mesela pekmez, susam, hayvancılık… Turizm ve arazi satışı hızlandıktan sonra köylünün hayatı nasıl değişti. Daha mı kolay kazanıyor hayatını?

-Kolayı seçiyor doğrusunu istersen. Burada tarım yapacak bir yer yok ki zaten. Bir tek üzümcülük var.

Üzümlü yolunda villa tabelaları

İslamlar’a 15 km mesafede bulunan Üzümlü köyüne doğru, Kınık Ovasının verimli topraklarına bakan yamaçlardaki kıvrımı bol yoldan ilerlerken yol boyunca büyüklü küçüklü onlarca villa dikkat çekiyor. Bir villanın bahçesinde çalışan genç köylüye yolu soruyoruz. Genç köylü yolu tarif ederken, villanın yanındaki İngilizce ahşap tabela yukarıyı işaret ediyor: “For Sale: İslamlar Villa’s” Yamaçlara yapılan taş işçiliği bol, bahçeli villalar yabancı alıcılarını bekliyor.

İslamlar köyü yolunda ilk satılık villa tabelalarından biri. (2006)

Kalkan yakınlarındaki İslamlar köyünde villa tabelaları bugün çoğalmış durumda

Üzümlü henüz yabancı yerleşimin fazla olmadığı bir köy. Köyün zeytinlik ve adından da anlaşılacağı gibi üzüm bağlarının büyük bölümü satılmış. Köylüler arazilerin daha çok yerli girişimciler tarafından satın alındığını söylüyorlar ama arazi alanların birçoğunu tanımadıklarını da ekliyorlar. Birkaç yıl önce zeytinlik işlevi olan araziler, satıldıktan sonra tamamen tarım amacının dışına çıkmış. Üzümlü’de camiden çıkan köylülerle, kahvehane-lokanta arası bir mekânda konuşuyoruz…

Üzümlü köyünde yabancılara toprak satışı konusunda köylülerle röportajımızdan bir kare (Şubat 2006)

Tahsin Dayıoğlu: (Çiftçi- İnşaatçı, Üzümlü köyü/ Kaş)

‘Topal Hüseyin sattı, Memiş Dayı sattı, İbrahim Ağa...'

Köyünüzde ne kadar arazi satıldı, tahmini bir rakam söyleyebilir misiniz?

-Dönüm olarak ne bileyim. Her parsel, elli-altmış dönüm. Onlar da yerleşim yeri olur mu bilmiyorum. Ama çoğu zeytinlik. Elli dönüm, yüz dönüm. Ne varsa sattı köylü. Cüzzi bir paraya yani. Dur bakayım; Topal Hüseyin sattı, Alacalar sattı, Memiş dayı sattı, İbrahim ağa... Aşağı yukarı beş-altı yüz dönüm satıldı. Ya oğlunu everecek, ya kızını çıkaracak. Çok küçük paraya, sigara parasına gitti yerler. Sen sor bize; biz bildiğimiz kadar söyleyelim…

Peki, satılan yerler tarım ya da başka bir amaç için yeniden kullanıyor mu? Ne amaçla alıyorlar?

-Neden aldıklarını bilmiyoruz. Alan kişileri gören-bilen yok. Biz ne yapacağını bilmeyiz. Adam aldı, biz de sattık. Buralar yeşil alan zaten konut yapılmaz.

Diğer bir köylü:

-Neden yapılmasın. Yapanlar yapıyor. 2/B denilen yerlere bile yaptılar ya, şurada! Kim engel oldu? İşte orada görünüyor yaptıkları evler.

Zeytinlikleri alanlar zeytin tarımı yapıyor mu?

-Yok yok. Hiçbir faydası yok, öyle duruyor. Adam belki de bilmiyor parselinin nerede olduğunu. Çorak arazi gibi duruyor zeytinlikler, ormana dönüşecek. Hani Kastelliciler vardı bir aralar, onlar da çok arazi aldı buradan. Sonra devlet aldı bunların yerini. Şimdi devlet satıyor. Buraya arazileri sormaya geldiler, biz gösterdik yerleri, sonra ne oldu bilmiyorum.

Köyünüzde Emlakçı var mı?

-Bizde yok. Çavdır’da ayakçılık yapan bir arkadaş var. Kime alıyor kime satıyor bilmiyoruz.

Biz yararlanamıyoruz. Turist yoldan gelip geçiyor akşama kadar. Bir tesis yok, buraya uğramıyor. Bir şey bilen yapan da yok.