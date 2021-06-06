'Patara'da 2 bin kamyon kum çalındı'

Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, şubat ayında Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kumun çalınıp satıldığını öne sürdü.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, gazeteye konuşan Durmuş, “Kum alınarak sera sahiplerine satıldı. Zaman zaman seraları su basıyor, taban suyunu arıtmak için bu kumu kullanıyorlar. Burası Özel Çevre Koruma Alanı. Buradan bir taş parçası bile alamazsınız” dedi.

Durmuş, görevli muhafaza memurlarından birinin, olayı yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt almak isterken AKP İlçe Başkanı tarafından engellendiğini ve kaymakam tarafından da görevinden alındığını belirtti. Durmuş, “Çünkü AKP İlçe Başkanı memura ‘Burada zapt tutmayın, biz bölge müdürünü aradık’ dedi. Memur da ‘Değil bölge müdürü Sayın Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım’ dedi. Memuru önce lojmanından çıkarttılar, sonra kaymakam bu sözü Cumhurbaşkanı’na hakaret saydı ve görevden aldı. Sendikamızın itirazlarıyla memur işine döndü. Olaya göz yuman orman işletme şefi ve işletme müdürü hâlâ görevde” dedi.

1937 yılında Atatürk’ün talimatıyla burada kumul ağaçlandırması çalışması yapıldığını ve bu çalışma sayesinde uzun yıllar tarım alanlarının korunduğunu söyleyen Durmuş, “Bu olaydan sonra kumul hareketi yeniden başlayabilir. Ayrıca orası antik kent, kazı çalışmaları yapıldı. Endemik türlerle birlikte bölgede yaşayan caretta caretta’ların yaşam alanları zarar görmüş olabilir” dedi.