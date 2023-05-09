Olympos Lodge Hotel'de işçiler 16 saat çalıştırılıyor

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da yer alan Olympos Lodge Hotel’de otel çalışanları kötü çalışma koşullarına maruz bırakılıyor.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan bir otel çalışanı, yaşadıkları ağır koşullara dair şunları aktardı:

"Günde 14-16 saat çalışıyoruz, sürekli fazla mesai yapıyoruz, karşılığını alamıyoruz. Otelde hijyen problemleri var, mutfakta ve dolaplarda dolaşan fareler mevcut. Sıkıntılarımızı dile getirdiğimizde yönetimden olumlu bir sonuç alamıyoruz."

Konunun takipçisi olacağını duyuran Patronların Ensesindeyiz Ağı da "Olympos Lodge Hotel’deki otel çalışanlarının olumsuz koşulları derhal düzeltilmeli, haksız uygulamalara son verilmesi" çağrısı yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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