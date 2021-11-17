'Ölümler saklandı, işçiler belgesiz defnedildi'

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında, son 15 gün içerisinde 3 işçinin yaşamını yitirdiği iddialarını Meclis'e taşıdı. Turan, işçilerin “Ölüm belgesi alınmadan defnedildiği doğru mu?” diye sordu.

ANKA’da yer alan habere göre, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam etmekte olan Akkuyu Nükleer İş Santrali’nde meydana gelen iş cinayetinde 3 işçinin yaşamını yitirdiği iddia edildi. Konu hakkında Akkuyu A.Ş. bir açıklama yapmazken Mersin Milletvekili Turan, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Turan, “Akkuyu Nükleer Santrali'nde iş cinayeti ile yaşamını yitiren işçilerin ölümü kamuoyundan saklanmıştır. Hatta yaşamını yitiren işçilerden Emrah Ballı’nın ölüm belgesi alınmadan, nasıl öldüğü araştırılmadan defnedildiği yönünde iddialar mevcuttur. Böylesine skandal bir iddianın gerçek olup olmadığı araştırılmalı ve sorumlular hakkında derhal inceleme başlatılmalıdır” ifadesini kullandı.

Turan, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

- Akkuyu Nükleer Santralinde iş cinayetiyle yaşamını yitiren işçilerden Emrah Ballı’nın ölüm belgesi alınmadan hızlıca defnedildiği iddiaları doğru mudur?

-Akkuyu Nüklleer Santrali yapımına başlandığı tarihten itibaren kaç işçi yaşamını yitirmiş kaç işçi yaralanmıştır?

-Akkuyu Nükleer Santrali proje yönetimi tarafından işçilerin sendikal hak başta olmak üzere çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusundaki taleplerinin karşılanması için herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?”